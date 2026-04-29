Reglamentan incorporación de funcionarios contratados a la Caja Fiscal

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5919, con fecha 27 de abril, por el cual se reglamenta el articulo 84 de la ley N° 7445/2025, “De la Función Pública y del Servicio Civil”.

El artículo 84 de la Ley N° 7445/2025, refiere: “Durante el tiempo de vigencia del contrato, la institución contratante y el empleado público deberán aportar al régimen de seguridad social asignado a la institución en cuestión. Si el mismo modificara su condición a la de funcionario público, producto del acceso al puesto vía concurso público correspondiente o por la asunción de un cargo electivo, seguirá aportando ininterrumpidamente a la seguridad social, y su antigüedad en ella se computará desde el primer aporte realizado como empleado público”.

El decreto establece “las directrices y lineamientos para la incorporación de los empleados públicos al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico, administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme con el artículo 84 de la Ley N° 7445/2025, “De la Función Pública y del Servicio Civil”.

Señala que “los empleados púbicos serán incorporados al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico, según corresponda, y pasaran a cotizar en el mismo de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 7445/2025.

Por su parte, un informe de prensa del MEF refiere que la reglamentación “consiste en la incorporación de los empleados públicos al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de la cartera estatal. En el mencionado decreto se establecen las directrices y los lineamientos para que los funcionarios contratados pasaran a cotizar en la Caja Fiscal, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 7445/2025″.

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El documento oficial refiere que la incorporación será efectiva a partir del segundo semestre del presente Ejercicio Fiscal. “A tal efecto, los empleados públicos deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la baja o suspensión del Impuesto de Valor Agregado (IVA), según corresponda, en el Sistema Marangatu”, señala el decreto.

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También dispone que “serán sujetos de la presente disposición los empleados públicos de los organismos y entidades del Estado que componen el ámbito del Poder Ejecutivo”.

“Los demás organismos y entidades del Estado, en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia, podrán establecer la incorporación progresiva de sus empleados públicos al régimen jubilatorio, como máximo hasta el 1 de enero del ano 2028″, añade el documento.

Agrega que “los organismos y entidades el Estado efectuaran las retenciones correspondientes sobre los conceptos de remuneraciones imponibles, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y con cotizante, el cual deberá ser completado obligatoriamente en 1 contrato registrado en el SINARH para cada empleado público, a fin de viabilizar su liquidación”.

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“Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente decreto las contrataciones por productos, consultorías o servicios profesionales independientes que no impliquen relación de dependencia”, refiere el documento.

Además, establece que “estas modalidades continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias, contractuales y administrativas que les resulten aplicables”.

También faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus dependencias competentes, a reglamentar los procedimientos técnicos, contables y operativas, así como a disponer los ajustes necesarios en los sistemas que integran el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para la efectiva implementación del aporte jubilatorio de los empleados públicos.

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Derogación

El Ejecutivo dispone en el decreto la derogación del artículo 9° del Decreto N° 4777/2025, “Por el cual se reglamenta el Régimen Especial del Contrato de Empleo Público de la Ley N° 7445/2025, “De la Función Pública y del Servicio Civil”.

El artículo 9° del referido decreto señala: “De la gradualidad de la aplicación del régimen de seguro social”.

“Los empleados públicos incorporados a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 7445/2025, “De la Función Pública y del Servicio Civil” serán incorporados al régimen de seguro social de la institución contratante. “Esta incorporación será efectiva a partir de enero del año 2028, pudiendo establecerse mecanismos de implementación progresiva, en función a la disponibilidad presupuestaria y a las disposiciones técnicas establecidas para el efecto”, indica el decreto derogado.