Cerro Porteño rescata un empate 1-1 ante Palmeiras en una reducida Olla

IGUALDAD QUE MANTIENE AL CICLÓN EN LA PELEA

Cerro Porteño rescató un empate 1-1 frente al Palmeiras en la Nueva Olla, un resultado que le permite mantenerse con posibilidades de clasificación en la Copa Libertadores.

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La estrategia de reducir las dimensiones del campo de juego terminó siendo un factor clave y seguramente será tema de análisis de cara a futuros compromisos, especialmente ante rivales como el “Verdão”, que suele sacar ventaja en espacios amplios. Además, el Ciclón contó con cierta dosis de fortuna frente a un rival que tuvo entre sus filas a figuras nacionales como Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Maurício.

El primer tiempo fue ampliamente favorable al conjunto brasileño, que manejó el ritmo del partido sin necesidad de acelerarlo. La apertura del marcador llegó a través de Jhon Arias, tras una gran jugada colectiva iniciada por Andreas Pereira, quien se destacó como conductor del equipo visitante. En esa etapa, Cerro Porteño estuvo lejos de competir y se limitó a resistir para evitar una desventaja mayor.

⚽🇳🇬 De pé em pé até Jhon Arias abrir o placar para o @Palmeiras em Assunção! pic.twitter.com/qB4dKFTHrW — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 30, 2026

En la segunda mitad, el planteamiento se mantuvo, pero el técnico Ariel Holan introdujo ajustes que mejoraron el rendimiento. El ingreso de Klimowicz aportó mayor presencia en el mediocampo, mientras que Juan Manuel Iturbe le dio desequilibrio en ataque.

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Precisamente, Iturbe fue protagonista de la jugada del empate: probó con un remate desde fuera del área que se estrelló en el palo y luego rebotó en el arquero Carlos Miguel, quien terminó introduciendo el balón en su propia portería para el 1-1.

⚽🇵🇾 Azar de Carlos Miguel, sorte do @CCP1912oficial, que chegou ao empate! pic.twitter.com/C9NKPVaG6N — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 30, 2026

En el tramo final, Palmeiras continuó dominando, aunque con menor intensidad. Ya en la última jugada, Martín Arias se erigió como figura al desviar un cabezazo de Murilo, y luego Matías Pérez despejó el peligro tras el rebote, sellando un empate con suspenso en Barrio Obrero.