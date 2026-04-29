Periodísticamente
29 de abril de 2026 a la - 21:41

AUDIO: Kronawetter desmiente a abogado de la Conmebol y reafirma que “ocultaron información”

AME4446. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/04/2025.- El abogado miembro del equipo que representa al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), Enrique Kronawetter habla durante una audiencia este martes, en la comisión de asuntos constitucionales del Senado de Paraguay en Asunción (Paraguay). Una comisión del Senado paraguayo analiza una solicitud de desafuero como senador vitalicio contra Abdo Benítez presentada por un juez para someterlo a un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio. EFE/ Juan Pablo Pino
AME4446. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/04/2025.- El abogado miembro del equipo que representa al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), Enrique Kronawetter habla durante una audiencia este martes, en la comisión de asuntos constitucionales del Senado de Paraguay en Asunción (Paraguay). Una comisión del Senado paraguayo analiza una solicitud de desafuero como senador vitalicio contra Abdo Benítez presentada por un juez para someterlo a un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino