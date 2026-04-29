ANDE abandona cable subterráneo y vuelve al aire por ola de delincuencia en Costanera

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, aclaró que la falta de luz en la Costanera Sur no fue por el robo de cables de cobre. Subrayó que fue solo una llave averiada ya solucionada.

Por otro lado, advirtió que en zonas como la Costanera Norte la situación es crítica y que están analizando retroceder tecnológicamente para evitar más perjuicios.

El dilema del cobre: ¿Subterráneo o aéreo?

Sosa explicó que, aunque el cableado subterráneo es lo ideal para la estética y la seguridad, el valor del cobre en el mercado negro les un imán para los delincuentes. “En la Costanera Norte tuvimos muchísimos robos. Ahí la solución es volver a pasar de forma aérea; no nos queda otra”, admitió.

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Sin embargo, destacó que hay “señales positivas”. El microcentro de Asunción, específicamente en la zona de Calle Palma, se mantiene iluminado gracias a un control policial estricto que evitó que los delincuentes dejen a oscuras.

Según Sosa, este modelo de vigilancia de la Policía Nacional es lo que se debe replicar en Encarnación y otros puntos del país donde el robo de conductores es el pan de cada día.

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Paraguay aumenta su consumo de enegía

El titular de la ANDE destacó que Paraguay está dejando de ceder su energía a los vecinos. “En solo tres años tuvimos un crecimiento del 50% en el consumo de energía, algo único a nivel global”, explicó.

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Solo en el primer trimestre de este año, la demanda subió un 17%, un aumento explosivo que pone a prueba toda la infraestructura de transmisión y distribución, según manifestó.

Sosa señaló que el objetivo del Gobierno es que la energía de Itaipú y Yacyretá se convierta en desarrollo industrial y fuentes de trabajo aquí, en territorio paraguayo, y no sea simplemente un excedente entregado a otros países.

El salto a la energía solar y nuevas fuentes

La ANDE ya prepara el terreno para la energía solar. Sosa anunció que en los próximos días saldría la reglamentación de la Ley 7599, lo que permitirá licitar a gran escala la generación de energía renovable no convencional.

“Vamos a empezar a licitar la generación solar para complementar a la hidroeléctrica”, adelantó. Subrayó que ya están en proceso 1.400 megavatios de generación a través de alianzas público-privadas en cuatro puntos estratégicos del país.

Además, el Gobierno no descarta ninguna fuente, incluyendo la posibilidad de aprovechar el gasoducto. “La consigna es no descartar nada para que a Paraguay nunca le falte energía para seguir creciendo”, sentenció.