10 de noviembre de 2025 - 17:03

AUDIO. “La oposición unida es muy fuerte”, reconoce hermano de González Vaesken

El mongarú de rolex entre Roberto González Vaesken y el influencer.
Luis “Tiki” González Vaesken puntualizó que la derrota de su hermano en las elecciones intendentables en Ciudad del Este se debió a una unidad sólida de la oposición sumada a la fuga de votos colorados que no se sentían representados por el exgobernador de Alto Paraná.