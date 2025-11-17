Ancho Perfil
17 de noviembre de 2025 - 17:09

AUDIO. DISIDENCIA ANALIZA DESIGNAR A CANDIDATO ÚNICO PARA LAS INTERNAS COLORADAS

Nicolás Zárate, Daniel Centurión, Hugo Ramírez y Juan Villalba
Nicolás Zárate, Daniel Centurión, Hugo Ramírez y Juan Villalba

Precandidatos a la intendencia de Asunción por la disidencia colorada rechazan al Movimiento Honor Colorado y descartan la posibilidad de una Concordia Colorada en la capital. Este lunes se reunieron para elegir un mecanismo para seleccionar a un candidato que se enfrentará al cartismo en las próximas internas municipales.