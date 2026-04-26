Alliana admite tensiones y revela reunión con Cartes para frenar puja por vicepresidencia

Pedro Alliana sostuvo que su precandidatura presidencial no fue una decisión improvisada, pero admitió que el contexto interno del movimiento Honor Colorado obligó a adelantar su oficialización.

Explicó que, si bien ya contaba con el respaldo del presidente Santiago Peña, del líder del movimiento Horacio Cartes y de otros referentes, una serie de situaciones —entre ellas diferencias entre dirigentes y hechos recientes dentro del sector— generaron la necesidad de definir una candidatura y “bajar una línea” a la dirigencia.

Indicó que la falta de definición generaba incertidumbre, especialmente frente a otros sectores políticos que ya venían posicionando candidaturas desde hace tiempo.

Lea más: Seccionaleros de HC de Asunción dan apoyo a Latorre para vice de Alliana

Reconoce disputas en un movimiento “grande”

El vicepresidente admitió que el crecimiento de Honor Colorado también deriva en disputas internas, atendiendo a la cantidad de actores políticos que integran el espacio.

Mencionó que la puja por la candidatura a la vicepresidencia evidenció diferencias entre sectores del oficialismo, aunque consideró que estas forman parte de la dinámica normal de un movimiento amplio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, sus declaraciones dejan entrever la necesidad de ordenar posiciones para evitar fracturas dentro del bloque político.

Lea más: “No hay ningún apuro”, dijo Alliana sobre elección de su dupla presidencial

Reunión con Cartes para evitar apuro

Alliana reveló que, en medio de estas tensiones, mantuvo una reunión privada con Horacio Cartes, tras una serie de actividades políticas en el interior del país.

Según detalló, durante el encuentro —que se extendió por aproximadamente una hora— planteó la necesidad de no apresurar la elección del compañero de fórmula.

Afirmó que ambos coincidieron en que no existe urgencia para definir la candidatura a la vicepresidencia y que lo más conveniente es avanzar en un proceso de consultas con los distintos sectores del movimiento.

Lea más: Alliana “se muestra” con Cesarito, en medio de la disputa por la Vice

Definición se posterga en busca de consenso

El precandidato presidencial indicó que priorizará recorridos y reuniones con gobernadores, legisladores y bases partidarias antes de tomar una decisión definitiva.

Si bien mencionó a figuras como Juan Carlos Baruja y Raúl Latorre como posibles integrantes de la chapa, evitó inclinarse por un nombre y remarcó que la elección deberá surgir de un consenso interno.

En ese sentido, insistió en que la prioridad es sostener la unidad del movimiento y evitar decisiones apresuradas que puedan profundizar las diferencias.