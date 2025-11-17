Ancho Perfil
17 de noviembre de 2025 - 16:49

AUDIO. Orden de detención contra Elvio Benitez y otros dirigentes ‘sin tierras’

El grupo, liderado por Rodolfo Salazar y Elvio Benítez, referentes de la Coordinadora Interdistrital de Sintierras de San Pedro, ya se encuentra instalado en las inmediaciones del inmueble de la estancia LuciparOmar Acosta, Abc Color

Campesinos autodenominados sintierras del distrito de Santa Rosa del Aguaray anunciaron que iniciarán la invasión de las tierras administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) desde el próximo 5 de diciembre, con el propósito de convertirlas en un asentamiento campesino. A consecuencia de eso, emiten orden de detención contra Elvio Benitez, y capturan a tres referentes de esta movilización.