Ancho Perfil
18 de noviembre de 2025 - 17:13

AUDIO. Mineros de Paso Yobái se deslindan del oro encontrado en el aeropuerto

Incautan 22 kilos de lingotes de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi
Incautan 22 kilos de lingotes de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi De Iván Leguizamón Destinatario Fotografía ABC Color Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 16-11-2025 10:20

Rubén Aguilera, titular de los mineros y afines de Paso Yobái insiste en que el oro encontrado en el Silvio Pettirossi no tiene las certificaciones nacionales y regionales.