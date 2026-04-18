¿Lluvias o calor extremo? Este es el pronóstico para este sábado

Este sábado se presenta con un amanecer fresco a cálido en todo el territorio nacional. Las temperaturas mínimas oscilaron entre 16 y 22 °C, de acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Para la tarde, se espera un marcado ascenso de la temperatura, con valores máximos que variarán entre 29 y 34 °C, generando un ambiente cálido a caluroso en gran parte del país.

En cuanto a precipitaciones, la DMH indica que podrían registrarse lluvias leves y dispersas en el extremo norte de la región Occidental. Estas condiciones tenderían a mejorar progresivamente durante el transcurso del día.

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Domingo continuará el ambiente caluroso

El pronóstico extendido señala que tanto este sábado como el domingo estarán marcados por condiciones similares. Durante las tardes, el ambiente seguirá siendo cálido a caluroso, con temperaturas máximas previstas entre 29 y 35 °C.