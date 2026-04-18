Horóscopo de hoy: día sábado 18 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: America Ferrera, 42; Melissa Joan Hart, 50; Conan O’Brien, 63; Jane Leeves, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: se enfrentará a situaciones de todo o nada. Tómese el tiempo para ver todos los lados de un asunto antes de empezar. Tomar decisiones acertadas dependerá de cuánta investigación haga. No deje nada al azar; verifique los hechos y haga lo necesario para alcanzar sus objetivos. Tiene la fuerza y el coraje para llegar hasta el final, así que no se defraude. La procrastinación lo llevará al arrepentimiento y hacer lo necesario lo enaltecerá. Sus números son 4, 17, 22, 28, 35, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, asertivo y eficiente. Es creativo y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo mejor y lo correcto. Una respuesta rápida sorprenderá a alguien que no lo conoce ni lo comprende. Use su intuición para afrontar los altibajos que encuentre. Abra su corazón, pero no su billetera. Opte por eventos y pasatiempos económicos, elija la amabilidad y sus cualidades físicas para ayudar a quienes lo necesitan. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de actuar precipitadamente, pregúntese si está haciendo lo correcto o si sus emociones lo están llevando a reaccionar de forma exagerada. Reconsidere sus planes y contacte a un experto o a alguien que pueda ofrecerle estadísticas confiables y alternativas que le interesen. Preste atención a los detalles y concéntrese en aquello que lo hace feliz. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): socialice, escuche y participe en conversaciones que le aporten información valiosa sobre algún tema de interés. Ayudar a alguien que tenga algo que ofrecer a cambio le permitirá redistribuir su tiempo para aprovechar al máximo el día. Un cambio físico o emocional tendrá un impacto positivo en su vida. El objetivo es su crecimiento personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no haga promesas poco realistas. Considere lo que es necesario y no se sobrecargue. Mantener su situación actual ya será bastante difícil sin intentar complacer a los demás. Preste atención a sus necesidades y tómese un momento para relajarse y replantear su estrategia. Es hora de cuidarse. Un tiempo para usted le sentará bien. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga su vida sencilla y sus planes realistas. Esté dispuesto a escuchar, pero no se deje influenciar por los sueños ajenos cuando tiene sus propias ambiciones que conquistar. Un cambio físico no cumplirá sus expectativas. Elija modificar su rutina, no su apariencia. Haga planes que lo tranquilicen con actividades que le resulten emocionalmente gratificantes. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): quizás no quiera salir, pero al hacerlo tendrá un encuentro interesante que le ayudará a tomar una decisión o acción con un impacto positivo en su vida.Socialice o pruebe algo nuevo y surgirá una oportunidad.Una nueva apariencia, pasatiempo o habilidad lo motivará a aceptar el cambio.El romance se ve favorecido.*****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique tiempo a cultivar las cosas y las relaciones que son importantes para usted. Tener un propósito le facilitará la vida y le permitirá mantener la concentración. Busque asociaciones que apoyen sus ambiciones y promuevan una visión que fomente el equilibrio y la armonía en su vida personal. Un cambio de escenario conducirá a una actitud positiva y nuevos comienzos. Use su imaginación. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las decisiones precipitadas lo decepcionarán. Baje el ritmo, observe lo que hacen y dicen los demás, y evalúe las situaciones para determinar si alguien o algo se amolda a usted. Si participa en eventos que combinen negocios y placer surgirá la oportunidad de conocer a alguien interesante. Una conversación de corazón a corazón lo ayudará a resumir sus puntos de vista. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): esfuércese por ordenar y simplificar su vida. Ocúpese de sus asuntos personales y reorganice su espacio para dar cabida a los proyectos que quiere iniciar o al evento que quiere organizar. Depende de usted entablar conversaciones y descubrir qué hay disponible y quién le interesa. Explore las posibilidades y disfrute del resultado. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite el dramatismo y haga algo que calme su alma. Dedique más tiempo a cuidar sus necesidades y a su desarrollo personal para aumentar su confianza y animarse a encontrar eventos o entretenimientos que lo inspiren y lo pongan en contacto con personas con las que disfruta estar. El amor y el romance están en auge, y se avecina un cambio positivo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): busque más opciones; revise el mercado laboral y algo destacará. Deje de procrastinar y empiece a avanzar en una dirección que le brinde la libertad que desea. Una vez que dé el primer paso, lo motivará poner sus planes en marcha y convertir sus ideas en algo concreto. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): demuestre con hechos lo que dice e invierta en algo que le apasione. Una nueva apariencia, viajar, estudiar, establecer contactos, socializar y conocer gente nueva lo llevarán a resultados positivos y le ayudarán a tener claro lo que quiere hacer a continuación. Asistir a una reunión o contactar con alguien de su pasado se ve favorecido. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.