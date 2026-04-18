Presidente Franco: imputan a joven por matar al gato de su expareja y piden su rebeldía

La agente fiscal Viviana Sánchez, titular de la Unidad Penal n.º 2 y de la Unidad Especializada contra el Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía Zonal de Presidente Franco, imputó a Derlis Antonio López Mereles (27) por la supuesta comisión del hecho punible de maltrato y crueldad animal.

Según el acta fiscal, el hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025, alrededor de la 01:00, en una vivienda del barrio San Blas de Presidente Franco. De acuerdo con la investigación, el ahora imputado, tras una discusión con su entonces pareja, habría tomado al gato de la mujer —de cinco meses y pelaje gris—, para luego ahorcarlo y arrojarlo violentamente al suelo, provocándole la muerte inmediata.

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Video viral impulsó la denuncia

La denuncia fue formalizada recién el 16 de abril pasado, luego de que un video del hecho se viralizara en redes sociales y medios de comunicación.

El Ministerio Público sustentó la imputación en la Ley de Bienestar y Protección Animal, en concordancia con disposiciones del Código Penal sobre autoría, al considerar que existen suficientes elementos que evidencian un acto de extrema crueldad.

Entre las pruebas recolectadas figuran un soporte magnético (pen drive) con imágenes audiovisuales grabadas con un celular, además de testimonios, actas policiales de la Comisaría 6ª y registros fotográficos.

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Sospechoso prófugo y con pedido de rebeldía

Debido a que el imputado no se presentó ante la unidad fiscal y se encuentra con paradero desconocido, la Fiscalía ordenó su detención preventiva y solicitó su declaración de rebeldía, además de la suspensión de los plazos procesales.

Asimismo, requirió un plazo de cinco meses para la investigación y pidió que, una vez detenido, el Juzgado decrete su prisión preventiva, atendiendo la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, considerando la cercanía de la zona con la frontera.

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Allanamiento sin resultados

En paralelo, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal informó que el viernes se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Pablo, con participación de la Comisaría 6ª y el Ministerio Público, en busca del sospechoso.

Sin embargo, el hombre no fue localizado en el inmueble. Las autoridades indicaron que continúan las tareas investigativas para dar con su paradero.

También investigan violencia familiar

El caso no se limita al maltrato animal. El fiscal Edgar Delgado, de la Unidad Penal n.º 1, también investiga al imputado por un presunto hecho de violencia familiar contra la misma víctima.

Según antecedentes, la mujer denunció que su expareja la sometía de forma sistemática a violencia física y psicológica, situación que se suma al episodio de crueldad animal que generó conmoción tras su difusión.