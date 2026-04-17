Triple choque: mueren tres miembros de una misma familia en J. Eulogio Estigarribia

El fatal accidente de tránsito involucró una camioneta de la marca Nissan Frontier, guiada por Edeson Francisco Schreiner Petry (38), oriundo de la ciudad de Santa Rita; un automóvil Toyota Allion, al mando de Laureano Fernández Flores (40), oriundo de la ciudad de Caaguazú; y una motocicleta Taiga TL 150, conducida por el adolescente indígena Osaia Adrián Villalba Quiñónez (14), quien viajaba junto a su hermana, Elizabeth Villalba Quiñónez (20), y el hijo de esta, un niño de 2 años de edad, quienes resultaron víctimas fatales y conformaban un mismo núcleo familiar domiciliado en la comunidad indígena San Juan 2 de J. Eulogio Estigarribia.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el reporte policial, la camioneta circulaba a una velocidad prudencial sobre un camino vecinal y, al alcanzar una intersección, la motocicleta habría ingresado de manera repentina, provocando el impacto inicial. A raíz del choque, los ocupantes del biciclo cayeron al pavimento, mientras que la camioneta perdió el control y colisionó posteriormente contra el automóvil que circulaba en sentido contrario.

Personal de bomberos voluntarios acudió al sitio y confirmó que los tres ocupantes de la motocicleta fallecieron en el lugar, quedando tendidos sobre la capa asfáltica con múltiples lesiones.

El médico forense Fabián Estigarribia diagnosticó como causa de muerte “traumatismo severo con pérdida de masa encefálica” en el menor, mientras que la joven presentó “traumatismo de cráneo encefálico”.

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Agentes de Criminalística y del Ministerio Público, encabezados por la fiscal Sonia Estigarribia, intervinieron en el procedimiento. Asimismo, se practicó la prueba de alcotest a los conductores de los otros vehículos, cuyos resultados dieron negativo.

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Por disposición fiscal, los cuerpos fueron entregados a sus familiares, mientras que los conductores de la camioneta y del automóvil quedaron aprehendidos y a disposición del Ministerio Público, en tanto avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades en este trágico hecho.