21 de enero de 2026 - 16:54

AUDIO. Pedro Halley será precandidato a concejal por el abdismo

El diputado y candidato a intendente Daniel Centurión con Pedro Halley ,Gentileza 21-01-2026
Pedro Halley, exgerente de Prestaciones del IPS, fue presentado como candidato a concejal de Asunción por el movimiento Colorado Añetete. El exfuncionario aseguró que su postulación responde a una coincidencia ideológica con el sector.