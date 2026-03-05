Ancho Perfil
05 de marzo de 2026 - 17:12

AUDIO. Caja Fiscal: “Se está conversando con todos”, dice Beto Ovelar

Silvio Ovelar, senador.
Silvio Ovelar, senador.

El senador Silvio “Beto” Ovelar explicó la decisión de la Cámara de Senadores de postergar “sine die” (sin fecha definida) el tratamiento del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que impulsa el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento iba a tener lugar el próximo 25 de marzo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una versión modificada del proyecto original presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.