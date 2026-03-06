Ancho Perfil
06 de marzo de 2026 - 16:51

AUDIO. Actualizan alerta meteorológica: las zonas donde llegarán las lluvias esta tarde

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta.
Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta.

La Dirección de Meteorología actualizó a las 13:59 su aviso meteorológico para anunciar la intensificación de núcleos de tormentas para cuatro departamentos del país en el transcurso de la tarde. Las lluvias seguirán durante el fin de semana en varios puntos del país.