AUDIO. Feminicidios: 10 mujeres fueron asesinadas en tres meses

Los registros del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público contabilizan 10 víctimas de feminicidio en lo que va del 2026, además de ocho víctimas de tentativa y un caso en investigación. Los datos están disponibles dentro del capítulo Violencia contra la Mujer, donde se consignan nueve causas abiertas teniendo en cuenta que en una de ellas se investiga la muerte de dos víctimas. Las edades de estas mujeres oscilan entre 12 y 80 años.