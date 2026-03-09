Ancho Perfil
09 de marzo de 2026 - 17:59

AUDIO. Feminicidios: 10 mujeres fueron asesinadas en tres meses

AME2418. COCHABAMBA (BOLIVIA), 09/03/2026.- Una hombre mujer sostiene un cartel durante una marcha en contra de la violencia de género este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en Cochabamba (Bolivia). Activistas por los derechos de las mujeres y la infancia tendieron en el centro de Bolivia una "alfombra" simbólica de zapatos para recordar a las víctimas de la violencia machista y demandar presupuestos adecuados para la atención de esos casos. EFE/ Jorge Abrego
AME2418. COCHABAMBA (BOLIVIA), 09/03/2026.- Una hombre mujer sostiene un cartel durante una marcha en contra de la violencia de género este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en Cochabamba (Bolivia). Activistas por los derechos de las mujeres y la infancia tendieron en el centro de Bolivia una "alfombra" simbólica de zapatos para recordar a las víctimas de la violencia machista y demandar presupuestos adecuados para la atención de esos casos. EFE/ Jorge Abrego JORGE ABREGO

Los registros del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público contabilizan 10 víctimas de feminicidio en lo que va del 2026, además de ocho víctimas de tentativa y un caso en investigación. Los datos están disponibles dentro del capítulo Violencia contra la Mujer, donde se consignan nueve causas abiertas teniendo en cuenta que en una de ellas se investiga la muerte de dos víctimas. Las edades de estas mujeres oscilan entre 12 y 80 años.