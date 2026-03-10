Ancho Perfil
10 de marzo de 2026 - 16:54

AUDIO. Caja Fiscal: Siguen dándose renuncias masivas

Paro docente: si viaja menos y no hay corrupción, la plata alcanza, reclaman en Itapúa
Docentes cerraron rutas en Itapúa en vigilia al tratamiento de la reforma de la caja fiscal. Manifestación en Edelira, cierre de rutas PY06.Sergio González

El doctor Delio Vera Navarro se refirió a las renuncias masivas dentro del sistema judicial a consecuencia del proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Aseguró que se podrían presentar acciones de inconstitucionalidad.