12 de marzo de 2026 - 17:28

AUDIO. Pacientes con enfermedades raras “se están muriendo porque no acceden al tratamiento”

La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) exige la provisión de medicamentos.
La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (Fepper) lamentó la grave crisis en el sistema de salud y alertó que pacientes en Paraguay están quedándose sin medicamentos ni tratamiento. La organización asegura que personas con fallos judiciales a favor siguen sin recibir los fármacos que necesitan para vivir.