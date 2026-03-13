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13 de marzo de 2026 - 17:56

AUDIO. Captura de Sebastián Marset: Continúan operativos en Bolivia

Capturan a Sebastián Marset en Bolivia De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 13-03-2026 17:29 Gentileza, 13-03-2026
Capturan a Sebastián Marset en Bolivia De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 13-03-2026 17:29 Gentileza, 13-03-2026Gentileza

Continúan los operativos luego de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset esta mañana en Santa Cruz de la Sierra. Personal policial de La Paz y Cochabamba llegó a la ciudad cruceña para reforzar la seguridad.