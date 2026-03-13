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13 de marzo de 2026 - 17:21

AUDIO. Itauguá: enjambre de avispas ataca a estudiantes y obliga a suspender clases en dos instituciones

Un enjambre de avispas picó a varios estudiantes de dos instituciones educativas de Itauguá.
Un enjambre de avispas picó a varios estudiantes de dos instituciones educativas de Itauguá.Gentileza

Un enjambre de avispas atacó a alumnos de dos instituciones educativas de la ciudad de Itauguá, donde varios alumnos resultaron con picaduras. Algunos estudiantes fueron trasladados al Hospital Distrital para recibir atención médica, mientras que las autoridades dispusieron la suspensión de las clases en ambos turnos como medida preventiva.