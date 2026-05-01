Daniel Vallejo alcanza el puesto 84 del ranking ATP y apunta a Roma

El salto en la clasificación llega luego de su destacada actuación en el ATP Masters 1000 de Madrid, donde sumó puntos clave que, combinados con la eliminación de sus rivales directos, aseguraron su ingreso y permanencia dentro del Top 100 mundial.

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De esta manera, Vallejo no solo se instala entre los mejores tenistas del planeta, sino que comienza a posicionarse con firmeza dentro del selecto grupo de los 85 más competitivos del circuito.

Sin pausa, el joven paraguayo ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío: el ATP Masters 1000 de Roma. Allí buscará abrirse camino desde la fase de clasificación, con el objetivo de ingresar al cuadro principal de uno de los torneos más emblemáticos sobre polvo de ladrillo.

El debut de Vallejo está previsto para el lunes 4 de mayo, en una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos en la élite del tenis mundial.

Con presente sólido y proyección en alza, el “gladiador guaraní” encara una etapa clave de la temporada sobre la arcilla europea, donde buscará reafirmar que su lugar está entre los mejores.

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Datos: @Drivecruzado