Alerta: sistema de tormentas con vientos de 90 km/h ingresa desde el sur del país

Cerca de las 22:44, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una alerta sobre el ingreso de un sistema de tormentas. Según el informe, los núcleos de tormenta persisten sobre el sur de la región Oriental.

Actualmente, los departamentos que están bajo alerta son Misiones y Ñeembucú, pero el reporte oficial indica que es solo cuestión de tiempo para que los fenómenos de tiempo severo se extiendan a más zonas del país.

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Boletín meteorológico vigente

Un boletín meteorológico especial se encuentra vigente y reporta acumulados de agua de entre 40 y 80 milímetros, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

A esto se le suma una altísima frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de que caiga granizo.

El pronóstico para el fin de semana

Según explicó el meteorólogo de turno, Juan Gamarra, se espera que las tormentas eléctricas se generalicen y afecten a ambas regiones del país durante el sábado.

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Tras el paso de las lluvias, los vientos rotarán hacia el sector sur. Esto provocará un descenso de la temperatura, por lo que se espera un ambiente fresco para la noche del sábado.

Para el domingo, el fresco se sentirá con más fuerza desde el amanecer.