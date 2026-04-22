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22 de abril de 2026 - 21:03

AUDIO: APPEAP denuncia falta de medicamentos en IPS y espera mejorías con Isaías Fretes

Concepto de problemas de la piel, dermatitis, eccema, etcétera.
Concepto de problemas de la piel, dermatitis, eccema, etcétera.Shutterstock