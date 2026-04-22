“Patito” Aquino está para asumir la conducción de Libertad, tras la renuncia de “Chiqui” Arce

La derrota ante Rubio Ñu fue el punto de quiebre definitivo con una decisión tomada por el propio Francisco Arce, quien decidió cerrar la etapa en el club albinegro. El balance del torneo Apertura hasta la fecha 17 es lapidario y explica el clima de tensión interna: seis triunfos, tres empates y ocho derrotas, una campaña que está lejos de los antecedentes de los últimos años, que mantiene al equipo lejos de las expectativas históricas de la institución.

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A la irregularidad doméstica se suma un frente internacional que se volvió una pesadilla. Libertad no logró sumar hasta aquí en la Copa Libertadores tras perder sus dos primeras presentaciones, primero en su visita al debutante Universidad Central de Venezuela, y luego la caída en casa frente a Rosario Central de Argentina, situándose en el último lugar de su grupo. Este arranque adverso aumentó la presión sobre el cuerpo técnico, cuya caneza decidió dar el paso al costado.

Sergio “Patito” Aquino, el bombero para apagar el incendio

Ante la urgencia de resultados, Libertad apuesta por una solución de corto plazo con un hombre plenamente identificado con la entidad. Sergio Aquino asoma como el candidato principal para asumir el control de forma inmediata y estabilizar el vestuario hasta el final del semestre, contando con la asistencia de otro histórico del clun, Cristian Riveros.

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El “Patito” reúne el perfil ideal para una transición de este tipo, ya que no solo conoce los pasillos del club, sino que cuenta con el respaldo de haber sido campeón en la institución tanto en su etapa de jugador como en su faceta de entrenador, en el último título de la conquistado por la institución. La intención del club es que esta figura de confianza actúe como puente antes de avanzar por un técnico de proyecto para la segunda mitad del año.

Palermo y Sarabia, los nombres que suenan para el futuro

Mientras se define el rumbo inmediato, la danza de nombres para el cargo permanente ya ha comenzado a circular en el entorno del Gumarelo. Entre los candidatos con mayor peso figura Martín Palermo, el técnico argentino que viene de ser campeón con Olimpia en el Clausura 2024 y que actualmente se encuentra libre tras su paso por el Fortaleza brasileño.

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Otro perfil que genera consenso es el de Pedro Sarabia, un conocedor absoluto de la filosofía del club que ya sabe lo que es saborear la gloria en Tuyucuá tras su bicampeonato en 2014. El club ahora se debate entre priorizar una conducción de contención con Aquino o acelerar la contratación de un estratega definitivo que logre reordenar un semestre que se ha vuelto cuesta arriba desde el inicio.