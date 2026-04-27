Ancho Perfil
27 de abril de 2026 a la - 20:16

AUDIO: IPS: Asociación Médica se reunirá mañana con Fretes y espera destrabar crisis de contratos

Desde la Asociación Médica de IPS aseguran que existe la intención de tercerizar el servicio prestado por el call center.
Desde la Asociación Médica de IPS aseguran que existe la intención de tercerizar el servicio prestado por el call center.Archivo, ABC Color