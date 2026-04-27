Miguel Prieto dice que el cartismo lo persigue por no dilapidar plata pública

Miguel Prieto participó esta noche en la inauguración de la plaza modelo “Rodrigo Quintana” en el barrio Pablo Rojas (ex barrio Stroessner) de Ciudad del Este. El acto fue encabezado por el intendente Dani Mujica (Yo Creo). También acudió el senador liberal Ever Villalba, aspirante a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

En el centro de la plaza nombrada en honor al dirigente liberal asesinado dentro del PLRA por la Policía, durante las protestas contra la enmienda impulsada por Horacio Cartes en 2017, también se montó una estatua en homenaje al trabajador Mensú.

Lea más: Pupitres chinos: Itaipú apenas renovó 36% del mobiliario escolar con cuestionada compra

Al hacer uso de la palabra para la transmisión digital del evento, Prieto se jactó de los cinco parques que inauguró durante su gestión con fondos municipales y sostuvo que no existe este modelo de gobierno en otras instancias.

Sostuvo que precisamente es este de gestión la que quiere para todo el Paraguay, en alusión a la su candidatura para las elecciones presidenciales del 2028.

“Es la representación de que todo lo que soñamos y proyectamos, podemos llevar adelante, por eso nos persiguen (el gobierno cartista). Porque con el presupuesto gigante del Estado y de Itaipú prefieren sobrefacturar en pupitres chinos en 27 millones de dólares”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Que no se olviden nunca que me echaron por haber denunciado que Itaipú sobrefacturó 27 millones de dólares en pupitres chinos. Nunca me perdonaron. Con esos 27 millones de dólares que han sobrefacturado los pupitres chinos nosotros, con los concejales, ya íbamos a reconstruir todo el Lago de la República y aún así iba a sobrar para otras cinco plazas”, recalcó.

En su mensaje a la ciudadanía dijo que por eso es importante “elegir bien” y “tener conciencia”, señaló.

Dijo que “muchos” se enojaron porque le pusieron el nombre de Rodrigo Quintana al parque inaugurado, pero sostuvo que así enaltecen al mártir del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Al hacer uso de la palabra durante el acto oficial, dijo que quien se merece todos los aplausos son para los ciudadanos esteños que pagan sus impuestos.