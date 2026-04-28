Horóscopo de hoy: día martes 28 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Alba, 45; Penelope Cruz, 52; Jay Leno, 76; Ann-Margret, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía en lo que realmente importa. Fortalézcase en todos los aspectos. Gane fuerza física con ejercicio y una alimentación adecuada y fortaleza financiera con subvenciones, inversiones seguras y vendiendo lo que ya no necesita. Haga de este un año productivo en todos los sentidos, y se sentirá bien consigo mismo y con su futuro. Manténgase enfocado en las posibilidades y se sorprenderá a sí mismo y a quienes lo rodean. Prepárese; es un año de “observar, ver, actuar” lleno de potencial. Sus números son 8, 12, 23, 26, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, creativo y sabe aprovechar las oportunidades. Es complejo y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la disciplina y la innovación se unen, ofreciéndole oportunidades inesperadas para realizar cambios positivos, tanto físicos como financieros, que pueden mejorar su vida si evita gastar en exceso o invertir en algo que lo endeude. Evalúe sus posibilidades y haga números hasta que se alineen con sus sueños. El romance está escrito en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): póngase en contacto con asociados que puedan ayudarle a conectar con las personas adecuadas. Si se entrega por completo a sus metas profesionales avanzará. Depende de usted demostrar su valía y convertirse en la persona de referencia en cualquier grupo al que pertenezca. Evite gastos innecesarios. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): proceda con cautela, confíe en su inteligencia y habilidades, apéguese a la verdad y cumpla sus promesas. La energía que proyecte al universo determinará el tipo de respuesta que reciba. Un cambio de actitud le ayudará a poner orden en su vida personal y emocional. Un camino despejado le brindará claridad y nuevos comienzos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione sobre cómo se siente y si la respuesta es “aliviado”, sabrá que va por buen camino. Explore las posibilidades, dese tiempo para pensar y contemplar cómo puede aplicar lo que descubra a su rutina diaria. Un ajuste en su estilo de vida fomentará un cambio positivo. Un cambio de imagen, una mejor alimentación y una rutina de ejercicios impulsarán su autoestima. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la curiosidad lo llevará a un viaje que no querrá perderse. Lo que aprenda y las personas que conozca le enseñarán y lo prepararán para algo nuevo y emocionante. Libérese y descubra su felicidad. Dedíquese a pasatiempos que lo revitalicen y le den esperanzas de un futuro mejor. Cíñase al guion; la exageración será su perdición. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la constancia es su boleto para seguir adelante. Concéntrese en aprender, hacer las cosas bien a la primera y prestar atención a los detalles. Al actuar con precisión y una actitud positiva, ganará confianza y atraerá a personas que lo apoyen. Canalice su energía acumulada y aumente su actividad física. Los resultados darán lugar a nuevas amistades y vitalidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con lo que desea. Los excesos serán contraproducentes. Céntrese en respetar su presupuesto, controlar los excesos y seguir los procedimientos adecuados para asegurar su éxito. Mantenerse en forma, desarrollar resistencia y fuerza, y evitar riesgos es esencial para un buen resultado. El desarrollo personal se convertirá en una experiencia de aprendizaje gratificante. El romance está escrito en las estrellas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque oportunidades; elija el grupo y el lugar adecuados. Confíe en lo que sabe y en las personas que conoce y amplíe sus intereses, amistades y habilidades para que se adapten a su viaje. Sus decisiones determinarán lo que le depara el futuro. No hay problema en intentar, modificar y rediseñar sus objetivos para que se adapten a sus necesidades. Manténgase saludable; incorpore el ejercicio a su rutina diaria. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en lucir y actuar lo mejor posible y su atractivo potenciará los resultados que obtenga al tratar con socios o colaboradores a quienes quiera impresionar. Aplique su energía donde realmente importa y ponga a prueba su entusiasmo. Tiene mucho que ganar si deja de lado sus emociones y su orgullo y se enfoca en terminar el trabajo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Escuche con atención y reflexione sobre todas las posibles consecuencias antes de involucrarse en conversaciones que puedan entrelazar su destino con los sueños de otra persona. Es hora de enriquecer su vida siguiendo sus esperanzas y deseos. Deje de complacer a los demás y empiece a cuidarse mejor. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cree un entorno cómodo y práctico y establezca un presupuesto. Concéntrese en el trabajo, su currículum o en asumir un nuevo rol que le ayude a avanzar en una dirección positiva. Un nuevo trabajo, actividad o pasatiempo lo animará a usar sus habilidades de forma creativa. Cíñase a los hechos y evite discusiones, gastos compartidos y proyectos conjuntos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija una actividad, tómese tiempo para pensar y poner las cosas en perspectiva antes de entablar conversaciones o imponer un cambio que ponga fin a viejas circunstancias para dar paso a algo diferente. Antes de dar un paso, realizar un cambio personal o hacer un gasto, reflexione sobre sus motivos y sobre lo que quieren los demás. Evite situaciones que pongan en riesgo su salud. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.