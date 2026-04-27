Sin China en el mapa, el MIC busca “pavimentar” camino de Paraguay hacia Europa

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, y la viceministra de Relaciones Económicas, Wilma Patricia Frutos, analizaron durante una entrevista por ABC TV sobre los desafíos de colocar productos en el continente europeo.

Subrayaron que Paraguay no puede darse el lujo de ignorar a la Unión Europea (UE), especialmente cuando China no figura en la agenda comercial del país.

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“China está borrado para nosotros del mapa a nivel comercial; Europa está ahí”, afirmó Riquelme. El titular del MIC advirtió que, si algún productor opta por no cumplir con las exigencias europeas por desacuerdos ideológicos, simplemente le estará regalando el mercado a los competidores directos.

“Si borramos a la UE del mapa, le dejamos la cancha abierta a Argentina, Brasil y Uruguay para que jueguen solos en el bloque", explicó Riquelme.

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El ministro señaló que el mercado interno paraguayo no es lo suficientemente grande como para sostener el crecimiento industrial por sí solo, por lo que la exportación es la vía para generar desarrollo.

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La trazabilidad como “llave” para el sector privado

Uno de los puntos más sensibles es la trazabilidad, es decir, poder demostrar de dónde viene cada producto y cómo se produjo. Riquelme aclaró que el Gobierno está “pavimentando el camino” y que cumplir con estos requisitos es opcional. “Quien quiera vender a Europa deberá adaptarse, y quien no tenga interés, no está obligado”, sentenció.

Sin embargo, destacó que ya se están implementando sistemas nacionales de transparencia para sectores como el arroz, la soja, el maíz y el forestal. Según el ministro, estos sistemas generan confianza en el cliente final y sirven para contrarrestar críticas de ONGs que, a su criterio, a veces se basan en ideas infundadas.

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“La Unión Europea está encantadísima con la producción de Paraguay”, aseguró, Asimismo, aseguró que el país está listo para ofrecer productos que cumplen con los estándares internacionales.

Limpiar la imagen de Paraguay en el exterior

Por su parte, la viceministra Wilma Patricia Frutos hizo hincapié en que todavía existe una brecha de comunicación. Según Frutos, en Europa hay un gran “desconocimiento” sobre cómo se produce en Paraguay, lo que genera conceptos errados sobre la sustentabilidad de nuestras industrias, como es el caso del cuero.

“Lo que debemos demostrarles es que estamos haciendo bien las cosas”, señaló la viceministra. El trabajo actual del Gobierno consiste en acompañar al sector privado para demostrar, con papeles y datos en mano, que la producción paraguaya respeta las normas ambientales.

Para Frutos, este es un proceso gradual para “limpiar” la visión que se tiene del país y consolidar a Paraguay como un proveedor confiable y sustentable a nivel global.