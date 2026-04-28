Ancho Perfil
28 de abril de 2026 a la - 20:51

AUDIO: Primer cuatrimestre del año termina con disminución de la exportación y faena de carne vacuna, aseguran desde Senacsa

La carne vacuna y sus principales sustitutos tuvieron un alto impacto para la inflación de enero pasado.
La carne vacuna y sus principales sustitutos tuvieron un alto impacto para la inflación de enero pasado.Archivo, ABC Color