Ancho Perfil
20 de julio de 2026 a la - 20:19

AUDIO: Mafia del Asfalto: Callizo teme que evidencias se pierdan tras apertura de investigación

Pablo Callizo, con suéter morado y camiseta roja, habla frente a un micrófono ante un público atento.
Pablo Callizo (PPQ), concejal de Asunción, denunció un nuevo caso de utilización de maquinas e insumos de la Dirección de Vialidad para fines privados.Gustavo Machado