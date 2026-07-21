Gobierno aprovechó el Mundial para desviar pauta hacia medios afines

El Mundial celebrado recientemente fue utilizado por el gobierno de Santiago Peña para desviar recursos públicos, principalmente provenientes de la Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, para difundir anuncios oficialistas.

Con la excusa de instalar la campaña “Somos Paraguayos, Somos Gigantes”, con un nombre similar a dos de las páginas que forman parte de la Red Desinformante: “Somos Paraguay” y “Rugir de un Gigante”, el Gobierno despilfarró inconmensurables recursos públicos para instalar contenido de gobierno en medios del Grupo Vázquez, afín al presidente Santiago Peña.

El Grupo Vázquez, a través de su empresa V Media SA, viene operando en el rubro de la comunicación un acelerado proceso de acaparamiento, tras haber adquirido recientemente los canales Trece y Unicanal.

Estos canales, con histórica presencia en el mercado, pasaron a ser parte del emergente grupo empresarial, sumándose a un tejido instalado tras la llegada al poder de Peña, en agosto de 2023.

Algunos de estos medios adicionales son los impresos La Tribuna, Crónica y las radios La Tribu AM 650, La Tribu Deport AM 1120 y Tropicalia FM.

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Además, estos medios hicieron una alianza estratégica con el Grupo Cartes, difundiendo contenidos en simultáneo a través del Canal GEN y Versus Sports.

La excusa para los fondos

Coincidente con el declive en el esquema de difusión de anuncios en redes sociales, tras la revelación de La Red Desinformante, el Gobierno apostó a una agresiva y concentrada movida de recursos hacia los “medios” amigos a la gestión.

La campaña “Somos Paraguayos, Somos Gigantes” se inició el pasado 15 de abril, coordinada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), cartera a cargo del ministro Gustavo Villate y de la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino.

Según consta en la web del ente rector de la comunicación, la campaña fue dirigida por el viceministerio a cargo de Duarte, con el objetivo “de retratar la grandeza del país a partir del potencial humano que impulsa su desarrollo”.

Sin embargo, la instalación de la identidad de la campaña fue reproducida de un “inusual” modo en el campo de la comunicación, siendo concentrada en un conglomerado mediático que acababa de “comprar” nuevos medios y pagar una millonaria licencia para la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol realizado en Estados Unidos de América, México y Canadá.

La ejecución

Desde mayo, antes que se inicie el Mundial y se anuncie públicamente la compra de Canal 13 y Unicanal por parte del Grupo Vázquez, la campaña ya empezó a correr de forma articulada a través de los distintos medios que forman parte del holding empresarial.

El Gobierno insertó anuncios publicitarios en medio de transmisiones de los partidos oficiales del Mundial, como también en programas complementarios a la cobertura, a través de los canales de TV Versus Sports y GEN.

Para ejecutar el voluminoso despilfarro de recursos en tiempo récord, se recurrió a insertar la publicidad dentro de contenidos de los demás canales de televisión.

La cobertura se extendió incluso a los contenidos publicados en redes sociales.

Según registros en Meta (Facebook e Instagram) como también en TikTok o X, la campaña obligó a los medios “amigos” a etiquetar entidades públicas a los contenidos, instalar el texto “Presentado por @miticpy”, incluir el logo “Soy Paraguayo, Soy Gigante” e, incluso, instalar cortinas de video al final de los videos difundidos.

Nula transparencia

El Mitic viene ocultando de forma reiterada la ejecución discrecional de fondos que administra, de forma triangulada, a través de las binacionales, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) y organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Incluso, los convenios no son publicados en el sitio web de la institución, violando la Ley de Transparencia Activa aprobada durante el gobierno de Horacio Cartes.

A este manejo discrecional se suman las fuertes sospechas de direccionamiento de fondos públicos para financiar páginas que integran La Red Desinformante, un esquema de cuentas que operaba, de forma anónima, para atacar a periodistas, medios y críticos al Gobierno,

El manejo del Mitic provocó una investigación fiscal y repudios nacionales e internacionales a la gestión.