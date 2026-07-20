Carlos Jara Saguier: “Paraguay jugó como once amigos y eso es más difícil de vencer que once estrellas”

Sobre el rendimiento de Paraguay, el técnico consideró que el equipo mostró su mejor versión a partir del segundo encuentro del certamen.

“Donde aflojamos un poquito fue contra Estados Unidos. Pensamos que era un partido fácil, pero para mí era el equipo que mejor juego colectivo tenía del grupo. Después, ante Turquía, Paraguay volvió a ser Paraguay”.

Lea más: La Albirroja da un gran salto en el ranking FIFA tras su histórica campaña mundialista

Jara Saguier resaltó la solidaridad y el compromiso colectivo como las principales virtudes del seleccionado. “Se jugó como Paraguay suele jugar, en conjunto, como grupo, como amigos. Siempre digo que es mucho más difícil ganarle a once amigos que a once estrellas”.

También señaló que la intensidad, el sacrificio y la cercanía entre compañeros fueron determinantes durante la campaña mundialista.

Ariel Gamarra, un futbolista confiable y versátil

Consultado por Ariel Gamarra, uno de los refuerzos de Cerro Porteño, recordó que lo dirigió en selecciones juveniles y destacó sus condiciones. “Es un jugador muy versátil, muy confiable. Puede jugar como volante interno, volante central o más adelantado. Maneja bien las dos facetas, tanto ofensiva como defensiva”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cerro Porteño da la bienvenida a Ariel Gamarra

Aunque evitó compararlo con otros futbolistas, afirmó que tiene condiciones para consolidarse. “No me gusta hacer comparaciones. Es un buen jugador y ojalá pueda soltarse en Cerro y conseguir todos los logros que se proponga”.

España, un justo campeón

Para el entrenador, España fue el mejor equipo del torneo y mereció quedarse con el título. “Se enfrentaron el mejor equipo defensivo contra el mejor equipo atacante. Generalmente gana el que mejor se defiende. España recibió apenas un gol en todo el campeonato”.

Incluso resumió su concepto de “jugar bien” con una definición sencilla. “Jugar bien es no darle opciones al rival, crear cinco o seis situaciones de gol y convertir por lo menos la mitad. Después el sombrerito, el túnel o la posesión son estadísticas”.

Confianza en los técnicos paraguayos

Uno de los puntos más firmes de la entrevista fue su defensa de los entrenadores nacionales.

Jara Saguier recordó que Luis de la Fuente construyó el proceso español desde las categorías menores antes de conquistar el Mundial y pidió replicar ese modelo en Paraguay. “Hay que confiar en el técnico paraguayo. Todos los campeones del mundo salieron con entrenadores de su propia nacionalidad. Nunca un campeón fue dirigido por un técnico extranjero”.

También recordó los logros obtenidos por técnicos paraguayos. “Los mejores resultados del fútbol paraguayo llegaron con gente paraguaya. La medalla de plata olímpica, las clasificaciones a mundiales juveniles... siempre fue con técnicos nacionales”.

Además, criticó la valoración que muchas veces reciben los profesionales locales. “Viene un extranjero, pide pelotas, equipamientos y mejores condiciones, y dicen que está actualizado. El paraguayo pide lo mismo y parece que molesta. Esa es la diferencia”.

El respaldo a Gustavo Alfaro

Por último, Jara Saguier respaldó la continuidad del actual seleccionador. “Hizo un buen trabajo porque motivó muchísimo al plantel. Hay aspectos para seguir mejorando, pero hizo un gran proceso”.

Aunque sugirió profundizar algunos conceptos tácticos, especialmente en el trabajo de la línea de cinco, insistió en la importancia de la formación desde las divisiones menores. “Mi sueño es que el futbolista paraguayo llegue a los 20 años sabiendo jugar en todas las formaciones para poder adaptarse a cualquier entrenador del mundo”.