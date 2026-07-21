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21 de julio de 2026 a la - 18:51

AUDIO: Médicos del IPS se movilizarán mañana frente a la Caja Central del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) contaba con 15 hospitales paralizados antes de las obras financiadas por el fideicomiso.
El Instituto de Previsión Social (IPS) contaba con 15 hospitales paralizados antes de las obras financiadas por el fideicomiso.SILVIO ROJAS