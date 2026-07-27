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27 de julio de 2026 a la - 17:52

AUDIO: Historiador afirmó que resulta hasta “descabellado” culpar 100% al Paraguay por la guerra contra la Triple Alianza

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva gestures after a meeting with South Korea's President Lee Jae Myung at the Alvorada Palace in Brasilia on July 27, 2026. (Photo by Sergio Lima / AFP)
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva gestures after a meeting with South Korea's President Lee Jae Myung at the Alvorada Palace in Brasilia on July 27, 2026. (Photo by Sergio Lima / AFP)190539+0000 SERGIO LIMA