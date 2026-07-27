Tras 20 años de litigio, Municipalidad de Asunción indemniza a extrabajador con G. 100 millones

Este lunes culminó un largo caso judicial contra la comuna capitalina. Tras 20 años de litigio, la Municipalidad de Asunción concretó el pago de la indemnización correspondiente a Victorino Soto Mendoza, un exfuncionario administrativo desvinculado en enero de 2005

La confirmación del pago fue realizada por el abogado del trabajador, Raúl Mongelós, a través de la cuenta de su estudio jurídico en la red social Instagram. La suma desembolsada por la municipalidad asciende a G. 100 millones, monto que incluye el capital de condena inicial (G. 20.000.000), los intereses devengados a lo largo de dos décadas y las costas procesales.

Un largo camino judicial y riesgo de desacato

Soto Mendoza prestó servicios en la comuna durante 10 años y 8 meses bajo la figura de contratado hasta su desvinculación unilateral en 2005. El caso requirió un extenso recorrido que llegó hasta la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El máximo tribunal dejó firme la condena al determinar que, independientemente de la denominación de “servicios civiles”, existió una relación de dependencia con cumplimiento de horarios y órdenes jerárquicas, calificando el despido como un acto ilícito.

Pese al fallo firme de la Corte, la administración municipal incurrió en reiteradas dilaciones para concretar la transferencia. La semana pasada, la causa volvió a cobrar notoriedad pública debido a que el juzgado de la causa había ordenado por segunda vez la remisión de los antecedentes al fuero penal, lo que exponía al intendente Luis Bello a una eventual imputación por desacato a una orden judicial.

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