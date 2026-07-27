¡Se casó Montserrat Valladares, la hija de Menchi Barriocanal!

Montserrat Valladares Barriocanal y Dante Leguizamón Morra dieron el “sí, quiero” ante la Ley Civil en el marco de una emotiva ceremonia que reunió a familiares y amigos.

La hija de Menchi Barriocanal utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor texto junto a las bellas postales captadas por Fer Vera el día del “sí, quiero”.

“Todavía estoy procesando todo lo que vivimos. Fue una noche llena de abrazos, risas, música, bailes y muchísimo amor”, comenzó escrbiendo Montserrat Valladares en su cuenta de Facebook.

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La bella novia Montse Valladares además destacó emocionada: “Y como si la fiesta también hubiera conmovido a la naturaleza, el cielo se despejó al son de Luna tucumana, los lapachos parecieron estallar en flores para vestir el fondo de una noche encantada, y todo tuvo un aire de esa magia que solo existe cuando el amor reúne a tanta gente querida”.

“Gracias a cada persona que estuvo ahí, acompañándonos y haciendo de nuestra noche un recuerdo que vamos a llevar para siempre”, expresó Montserrat Valladares, flamante esposa de Dante Leguizamón.