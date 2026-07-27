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27 de julio de 2026 a la - 16:51

¡Se casó Montserrat Valladares, la hija de Menchi Barriocanal!

Hombre en traje gris sonríe al lado de mujer en vestido blanco con corona de flores, sosteniendo un documento junto a decoración floral.
¡Que vivan los novios! Dante Leguizamón y Montserrat Valladares mostrando felices la Libreta de Familia.Facebook/Montserrat Valladares

Montserrat Valladares y Dante Leguizamón unieron sus vidas en matrimonio. La hija de Menchi Barriocanal se casó con el hijo del periodista Santiago Leguizamón. ¡Te mostramos algunas fotos que compartió la bella novia!

Por ABC Color

Montserrat Valladares Barriocanal y Dante Leguizamón Morra dieron el “sí, quiero” ante la Ley Civil en el marco de una emotiva ceremonia que reunió a familiares y amigos.

Menchi Barriocanal sonríe con vestido blanco y ramo de flores, mientras abraza a Mercedes Barriocanal, vestida de púrpura, en celebración.
¡Bellas por partida doble! Montserrat Valladares con su orgullosa mamá Menchi Barriocanal. (Facebook/Montserrat Valladares)

La hija de Menchi Barriocanal utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor texto junto a las bellas postales captadas por Fer Vera el día del “sí, quiero”.

Mujer en vestido blanco con encaje y diadema de flores, sonriendo y sosteniendo un ramo en un entorno acogedor.
¡Hermosa novia! Montserrat Valladares Barriocanal. (Facebook/Montserrat Valladares)

“Todavía estoy procesando todo lo que vivimos. Fue una noche llena de abrazos, risas, música, bailes y muchísimo amor”, comenzó escrbiendo Montserrat Valladares en su cuenta de Facebook.

Menchi Barriocanal vestida de novia, abrazada por su madre Menchi Barriocanal en un salón decorado, todos sonrientes y felices.
Montserrat Valladares rodeada del amor de Menchi Barriocanal y Óscar Acosta durante la ceremonia nupcial. (Facebook/Montserrat Valladares)

Lea más: ¡Menchi Barriocanal recibió sus 62 años a pura familia!

Menchi Barriocanal en vestido blanco con ramo de flores, sonriente, acompañada de tres mujeres elegantes en un entorno luminoso.
La radiante novia Montserrat Valladares posando feliz con su madre Menchi Barriocanal y sus hermanas Alejandra Valladares y Guadalupe Acosta. (Facebook/Montserrat Valladares)

La bella novia Montse Valladares además destacó emocionada: “Y como si la fiesta también hubiera conmovido a la naturaleza, el cielo se despejó al son de Luna tucumana, los lapachos parecieron estallar en flores para vestir el fondo de una noche encantada, y todo tuvo un aire de esa magia que solo existe cuando el amor reúne a tanta gente querida”.

Pelusa Rubin, novia vestida de blanco, sonríe rodeada de tres mujeres en vestido burdeos, dorado y marrón, en ambiente festivo.
La recién casada Montserrat Valladares Barriocanal junto a Pelusa Rubin, Luchi Garçía y Lauri García. (Facebook/Montserrat Valladares)

“Gracias a cada persona que estuvo ahí, acompañándonos y haciendo de nuestra noche un recuerdo que vamos a llevar para siempre”, expresó Montserrat Valladares, flamante esposa de Dante Leguizamón.