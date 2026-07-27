Nacionales
27 de julio de 2026 a la - 18:05

El descargo de Félix Sosa tras ser relevado de la presidencia de ANDE

Ing. Félix Sosa
Ing. Félix Sosa, expresidente de la ANDEArcenio Acuña Rojas

El expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) usó sus redes sociales para pronunciarse tras su reciente relevo del cargo. Destacó el trabajo en equipo, le deseó éxitos a su sucesor y aseguró que continuará aportando a la institución desde su rol de funcionario.

Por ABC Color

Tras confirmarse su salida de la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa utilizó sus redes sociales para expresar su balance de gestión y despedirse del cargo que ocupó desde el año 2020 hasta este lunes.

En un mensaje publicado en la red social X (anteriormente Twitter) Sosa comenzó manifestando su gratitud por la oportunidad brindada. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Presidente de la República, Santiago Peña, por la confianza depositada en mi persona durante mi gestión al frente de la ANDE”, escribió.

Asimismo, extendió sus palabras al personal de la entidad pública, señalando que los avances institucionales fueron fruto de una labor conjunta. “Mi gratitud se extiende a todo el plantel de ejecutivos, funcionarios y gremios. Cada logro alcanzado es el resultado del esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y el compromiso de mujeres y hombres que trabajan incansablemente para hacer de nuestra institución una empresa pública más sólida, moderna y eficiente”, sostuvo.

Lea más: “Van a reventar ANDE”: Raúl Benítez dice que cambiaron a Sosa por este motivo

Deseos de éxito a Miguel Báez y permanencia en la institución

Respecto a su reemplazante en el sillón presidencial de la ANDE, el ingeniero Miguel Báez, Sosa se mostró confiado en la nueva etapa que inicia la institución. “Le deseo el mayor de los éxitos en la honrosa misión de presidir esta querida institución. Estoy convencido de que, con su capacidad y liderazgo, continuará impulsando el crecimiento y el fortalecimiento de la ANDE”, afirmó.

El ministro de Defensa, Oscar Gonzáelez; el presidente de la ANDE, Félix Sosa; el ministro de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate y el gerente técnico de la ANDE, Miguel Báez.
ARCHIVO 2024 - El ahora expresidente de la ANDE, Félix Sosa (micrófono en mano). En el extremo derecho el entonces gerente técnico de la estatal, Miguel Báez.

Finalmente, Sosa confirmó que permanecerá en la estructura de la estatal. “Por mi parte, seguiré siendo parte de esta gran familia institucional como funcionario de la ANDE. Desde el lugar que me corresponda, continuaré aportando mi experiencia, mi compromiso y mi trabajo”, enfatizó.

Lea más: Cambio en ANDE: sector empresarial exige agilizar reforma energética y frenar cuantiosas pérdidas

Artículos relacionados

Adolfo Villalba, secretario general de SITRANDE (foto de Archivo).
Economía
Sitrande: presión por tarifa a Atome motivó cambio de titular de ANDE
Ver más
Claudia Centurión, ministra de Obras, Santiago Peña, presidente y Félix Sosa, titular de la ANDE. (Gentileza de Presidencia).
Política
“Van a reventar ANDE”: Raúl Benítez dice que cambiaron a Sosa por este motivo
Ver más