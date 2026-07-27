El descargo de Félix Sosa tras ser relevado de la presidencia de ANDE

Tras confirmarse su salida de la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa utilizó sus redes sociales para expresar su balance de gestión y despedirse del cargo que ocupó desde el año 2020 hasta este lunes.

En un mensaje publicado en la red social X (anteriormente Twitter) Sosa comenzó manifestando su gratitud por la oportunidad brindada. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Presidente de la República, Santiago Peña, por la confianza depositada en mi persona durante mi gestión al frente de la ANDE”, escribió.

Asimismo, extendió sus palabras al personal de la entidad pública, señalando que los avances institucionales fueron fruto de una labor conjunta. “Mi gratitud se extiende a todo el plantel de ejecutivos, funcionarios y gremios. Cada logro alcanzado es el resultado del esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y el compromiso de mujeres y hombres que trabajan incansablemente para hacer de nuestra institución una empresa pública más sólida, moderna y eficiente”, sostuvo.

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Deseos de éxito a Miguel Báez y permanencia en la institución

Respecto a su reemplazante en el sillón presidencial de la ANDE, el ingeniero Miguel Báez, Sosa se mostró confiado en la nueva etapa que inicia la institución. “Le deseo el mayor de los éxitos en la honrosa misión de presidir esta querida institución. Estoy convencido de que, con su capacidad y liderazgo, continuará impulsando el crecimiento y el fortalecimiento de la ANDE”, afirmó.

Finalmente, Sosa confirmó que permanecerá en la estructura de la estatal. “Por mi parte, seguiré siendo parte de esta gran familia institucional como funcionario de la ANDE. Desde el lugar que me corresponda, continuaré aportando mi experiencia, mi compromiso y mi trabajo”, enfatizó.

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