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08 de octubre de 2026 a la - 21:54

AUDIO: Se aguarda una nueva oleada de tormentas para este jueves, según Meteorología

Una mano sostiene un objeto esférico blanco en un espacio oscuro, con una prenda amarilla visible en el brazo.
La granizada del último sábado obligó a la suspensión de un partido de fútbol oficial que se disputaba en el estadio del Club Independiente de Asunción. Foto: archivo.Fernando Romero
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