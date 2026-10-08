Video: feminicidio en Lambaré, joven de 22 años fue asesinada a tiros por su expareja

Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, fue asesinada a balazos la noche de este jueves en plena vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. La Policía identificó como presunto autor a su expareja, Aldo Alexis Duarte (26), contra quien la joven ya había presentado una denuncia.

La víctima caminaba hacia su lugar de trabajo, un local de la cadena Biggie, cuando fue interceptada. Recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en el brazo izquierdo.

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Las cámaras registraron el ataque

Un video de circuito cerrado muestra la secuencia completa. Un hombre, a bordo de un vehículo blanco, le cierra el paso a la joven una cuadra antes de llegar a su trabajo y desciende.

Ella intenta huir. Se escucha un primer disparo, mientras grita desesperada pidiendo auxilio. Tras caer al suelo, el agresor efectúa otros dos tiros, los que habrían sido mortales.

Luego vuelve a subir al rodado y escapa. Según el informe policial, el atacante conducía un Toyota Runx blanco.

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El hecho ocurrió minutos después de las 22:00 sobre la calle Ybyra Pyta, casi Diego García.

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La denuncia y la orden de restricción

Una tía de la víctima llegó hasta el lugar y, entre lágrimas, aseguró que el hombre ya había amenazado a la joven. Dijo que se presentó una denuncia formal en la Fiscalía y que se solicitó una medida de protección.

“Se pidió orden de restricción. ¿Cuántas muertes más tienen que pasar para que se haga algo?”, reclamó.

El comisario Alberto Moriñigo, jefe de la Comisaría 15ª de Asunción, confirmó la versión de la familia. Señaló que existía una denuncia por amenazas contra la expareja y que la víctima contaba con orden de restricción.

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Autor identificado y búsqueda en curso

Moriñigo informó que el presunto autor está plenamente identificado y que se realizan los procedimientos para su captura. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado de su detención.