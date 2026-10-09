Estos son los 9 departamentos bajo alerta de tormenta, según Meteorología

De acuerdo con el informe oficial divulgado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) en la mañana de este viernes, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose de manera activa.
La presencia de aire inestable mantiene elevada la probabilidad de que se produzcan fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual en las zonas bajo aviso.
El fenómeno esperado incluye lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de importante magnitud e incluso la probabilidad de caída de granizos.
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Departamentos bajo aviso y alcance del fenómeno
La zona de cobertura abarca el norte, este y sur de la Región Oriental, además del centro y noreste de la Occidental. La extensión del sistema abarca múltiples zonas del país donde las condiciones atmosféricas se mantendrán inestables durante el resto de la mañana.
Específicamente, la alerta rige para estos departamentos:
- Concepción
- Itapúa
- Misiones
- Norte de Alto Paraná
- Ñeembucú
- Amambay
- Canindeyú
- Norte de Presidente Hayes
- Noreste y este de Alto Paraguay
Se insta a la población a permanecer atenta a las sucesivas actualizaciones de los avisos, evitar desplazamientos innecesarios en caso de precipitaciones copiosas y tomar resguardos ante la posible caída de ramas o cables por el viento.
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