Clima
09 de octubre de 2026 a la - 11:25

Estos son los 9 departamentos bajo alerta de tormenta, según Meteorología

Cuatro personas en la calzada: un hombre joven en camiseta clara y short oscuro, una mujer en camiseta azul, un hombre en camiseta negra y un ciclista al fondo.
Cuatro personas caminan por la Costanera en Asunción, enfrentando un clima inminente de tormenta.Archivo ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta ante la continuidad de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del territorio nacional. El aviso afecta a un total de nueve departamentos de las dos regiones del país.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con el informe oficial divulgado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) en la mañana de este viernes, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose de manera activa.

La presencia de aire inestable mantiene elevada la probabilidad de que se produzcan fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual en las zonas bajo aviso.

El fenómeno esperado incluye lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de importante magnitud e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Granizo gigante en Asunción: lo que dicen los registros de la OMM y el archivo de ABC

Departamentos bajo aviso y alcance del fenómeno

La zona de cobertura abarca el norte, este y sur de la Región Oriental, además del centro y noreste de la Occidental. La extensión del sistema abarca múltiples zonas del país donde las condiciones atmosféricas se mantendrán inestables durante el resto de la mañana.

Específicamente, la alerta rige para estos departamentos:

  • Concepción
  • Itapúa
  • Misiones
  • Norte de Alto Paraná
  • Ñeembucú
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Norte de Presidente Hayes
  • Noreste y este de Alto Paraguay
Mapa satelital con temperaturas y precipitaciones, destacando ciudades como Asunción y Ciudad del Este.
Mapa meteorológico de Paraguay muestra temperaturas y precipitaciones de diferentes regiones.

Se insta a la población a permanecer atenta a las sucesivas actualizaciones de los avisos, evitar desplazamientos innecesarios en caso de precipitaciones copiosas y tomar resguardos ante la posible caída de ramas o cables por el viento.

Lea más: EN VIVO, alerta por tormentas en Paraguay: Asunción y los 17 departamentos bajo riesgo