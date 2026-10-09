Estos son los 9 departamentos bajo alerta de tormenta, según Meteorología

Estos son los 9 departamentos bajo alerta de tormenta, según Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta ante la continuidad de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del territorio nacional. El aviso afecta a un total de nueve departamentos de las dos regiones del país.