Clima
09 de octubre de 2026 a la - 06:10

Alerta de tormentas y granizos: ¿cuáles son las zonas afectadas este viernes?

Paisaje urbano de Asunción con lago y edificios, bajo un cielo gris sin personas visibles.
Paisaje del río Paraguay con nubes grises de tormenta.Archivo ABC Color

Un aviso de Meteorología advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y alta probabilidad de caída de granizos en departamentos de las regiones Oriental y Occidental.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su alerta de tormentas eléctricas para varias zonas del país.

Según el informe, emitido poco después de las 06:20 de este viernes, un sistema de tormentas continúa afectando la zona de cobertura.

La DMH advierte que podrían registrarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana, con lluvias intensas, descargas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Meteorología: ¿qué zonas tendrán lluvias y tormentas este viernes?

¿Cuáles son los departamentos afectados?

La alerta abarca las regiones Oriental y Occidental. Las zonas incluidas en el aviso meteorológico son:

  1. Asunción
  2. Concepció
  3. San Pedro
  4. Cordillera
  5. Guairá
  6. Caaguazú
  7. Caazapá
  8. centro y norte de Itapúa
  9. centro y norte de Misiones
  10. Paraguarí
  11. Alto Paraná
  12. Central
  13. centro y norte de Ñeembucú
  14. Amambay
  15. Canindeyú.
  16. Presidente Hayes
  17. Alto Paraguay
  18. Boquerón.