Alerta de tormentas y granizos: ¿cuáles son las zonas afectadas este viernes?

Alerta de tormentas y granizos: ¿cuáles son las zonas afectadas este viernes?

Un aviso de Meteorología advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y alta probabilidad de caída de granizos en departamentos de las regiones Oriental y Occidental.