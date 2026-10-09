Alerta de tormentas y granizos: ¿cuáles son las zonas afectadas este viernes?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su alerta de tormentas eléctricas para varias zonas del país.
Según el informe, emitido poco después de las 06:20 de este viernes, un sistema de tormentas continúa afectando la zona de cobertura.
La DMH advierte que podrían registrarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana, con lluvias intensas, descargas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.
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¿Cuáles son los departamentos afectados?
La alerta abarca las regiones Oriental y Occidental. Las zonas incluidas en el aviso meteorológico son:
- Asunción
- Concepció
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- centro y norte de Itapúa
- centro y norte de Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- centro y norte de Ñeembucú
- Amambay
- Canindeyú.
- Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón.