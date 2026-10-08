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08 de octubre de 2026 a la - 21:55

AUDIO: ¿Se viene otra suba del combustible?: esto dice Petropar

Operario de Petropar abasteciendo un coche en estación de servicio, con precios de combustible visibles en cartel digital en EE.UU y Quinta proyectada
Un camión cisterna abastece combustible en la estación Petropar mientras se observa un cartel de precios actualizado.Gustavo Machado
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