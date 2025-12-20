Contacto Ciudadano
20 de diciembre de 2025 - 10:57

AUDIO: MAG: “Feria Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo”, 23 de diciembre en la Costanera de Asunción

Lic. Carolin Leguizamón, coordinadora de Ferias y Exposiciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Lic. Rubén Franco, director de TIC del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Luisa Jiménez, productora.
