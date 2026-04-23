Alliana muestra su título universitario tras críticas a su entorno familiar

En un clima de sensibilidad por los recientes escándalos de títulos falsos en el Congreso, el vicepresidente Pedro Alliana exhibió la documentación que respalda su carrera universitaria. Esta demostración busca frenar los cuestionamientos instalados por el abogado Jorge Rolón Luna, quien puso en duda la legitimidad de los títulos de Alliana y varios miembros de su círculo familiar y político.

Lea más: Abogado cuestiona legalidad de títulos del clan Alliana en la misma carrera y universidad

El vicepresidente presentó la Resolución DVyRT/VES Nº 14958/2018, un documento oficial del Viceministerio de Educación Superior que autoriza el registro de su título de Licenciado en Relaciones Internacionales, expedido por la Universidad Autónoma San Sebastián.

El “Clan Alliana” bajo la lupa

La controversia se encendió cuando el abogado Rolón Luna señaló una llamativa coincidencia: no solo el vicepresidente posee dicho título, sino también su esposa, la diputada Fabiana Souto; su hija, Monserrat Alliana; el director de Yacyretá, Luis Benítez, y hasta un primo del segundo del Ejecutivo. Todos se graduaron en la misma carrera en la Universidad Autónoma San Sebastián, una oferta académica que, según el abogado, ya no existe en esa institución.

Lea más: El clan de Alliana se recibió de la misma carrera y en igual universidad

Ante esto, Alliana respondió: “Allí están los documentos, está todo debidamente registrado. Tengo compañeros, profesores y autoridades que pueden dar fe”, expresó.

Según el respaldo documental y los registros institucionales, Alliana cursó la carrera entre 2014 y 2018 en la filial de la ciudad de Pilar. El proceso culminó con la defensa de su tesis en mayo de 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para reforzar su perfil académico el vicepresidente también destacó que existen registros de su participación en actividades académicas y recreativas durante sus años de estudio. Mencionó su formación complementaria en inglés, realizada en el estado de California (EE. UU.), además de su manejo del portugués.

El “efecto Hernán Rivas”

Actualmente el país pasa un momento de desconfianza institucional tras el escándalo de Hernán Rivas, el senador cartista con permiso que se encuentra bajo investigación por haber presentado, presuntamente, un título de abogado falso.

Lea más: Caso Hernán Rivas: su esposa y otras cuatro personas se recibieron en la misma universidad y en el mismo año

Dicho antecedente ha generado un “efecto dominó” que obliga a los referentes del Gobierno a demostrar la legalidad de sus estudios.