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18 de abril de 2026 - 06:58

AUDIO: Desde Meteorología pronostican un sábado fresco a cálido con neblinas en las primeras horas

amanecer sol neblina calor frio
amanecer sol neblina calor frioFernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, luego variables. Neblinas en las primeras horas. La temperatura máxima estimada en Asunción es de 30ºC. En Ciudad del Este, se aguarda una máxima de 30ºC.