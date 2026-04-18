******

El solo hecho de ver el micrófono de ABC ya le pone nervioso. ¿Qué le pasa? Por lo visto no entiende que la democracia es así. Debe contestar las preguntas periodísticas sean “colchoneras o no”.

******

“Pinocho” prometió en campaña electoral que “vamos a estar mejor”. Hasta ahora está fracasando. Tal vez su impotencia como gobernante está contribuyendo a su malhumor... no sabemos.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando se le preguntó porqué le dio apoyo político al criticado senador Hernán David Rivas, se puso re-nervioso. Hasta su ministra de Obras se sorprendió.

******

Su respuesta evidencia su verdadera ignorancia en materias tan delicadas como la ética y la moral. Le defendió a Rivas y recurrió a la vieja respuesta: Que la justicia haga su trabajo. ¿Y la responsabilidad política dónde está?

******

Si esperamos que la Justicia haga su trabajo, Kattya González no tenía que ser expulsada por ellos mismos: los cartistas y aliados.

******

La desorientación de la Fiscalía es brutal. Emily teoriza en sus respuestas cuando se presentan los problemas pero a la hora de la verdad varios de sus agentes a “control remoto” arman causas contra los enemigos políticos del poder.

******

Hay varios ejemplos. Se destacan “Alcratraz” y “Aldo canta cincuenta”.

******

La Conmebol de Alejandro Domínguez se prestó al juego del “quincho” para atacar a un banco que pertenece a este medio. ¿Será que le prometieron algo? Si es eso que sospechamos, todo se fue al tacho con la confirmación de Pedrito.

******

Emily también quedó muy mal parado porque intentó ocultar la amenaza que le hizo “Petrucelli” Rivas a la fiscala Patricia Sánchez. Gua´u no se acordaba.

******

Aquí viene otro misterio similar a las pirámides de Egipto: ¿Por qué el cartismo le protege tanto a Rivas? ¿Qué sabe este legislador sobre Honor Colorado? Por su intelecto nomás es muy difícil que le quieran. Al contrario, le están haciendo pasar vergüenza.

******

Hay millones de razones para rajarle a Rivas del Congreso pero no hay votos. Entonces, el miércoles los cartistas aprobarán su pedido de permiso “mau”.