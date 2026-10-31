31 de octubre de 2026 - 09:14
AUDIO: Operativo de seguridad por el superclásico: horarios, controles y condiciones de ingreso
Lo
más leído
del día
01
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal LópezVer más
02
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidioVer más
03
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa HayesVer más
04
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti CospVer más