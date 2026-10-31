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Policiales
31 de octubre de 2026 - 00:40

Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes

Una banda de delincuentes armados irrumpió en una vivienda para arrebatar el pago quincenal de diez trabajadores. Tras un enfrentamiento a tiros con agentes del Grupo Lince, los asaltantes abandonaron su vehículo con disfraces y ropa policial apócrifa.

Por ABC Color
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Cuatro delincuentes fuertemente armados perpetraron un violento robo en la ciudad de Villa Hayes. El atraco se produjo sobre las calles 12 de Junio casi Mujer Paraguaya, en el barrio Bouvier, de Villa Hayes, donde los malvivientes irrumpieron en el domicilio particular de un contratista independiente de construcción metalúrgica que trabaja para el Astillero Chaco.

Los asaltantes sorprendieron a la víctima justo en el momento en que se disponía a abonar los haberes quincenales a unos diez trabajadores de su cuadrilla.

Lea más: Intento de robo en Villa Hayes acaba en persecución, balacera y un herido

Bajo amenazas con armas cortas y una escopeta, los delincuentes redujeron a todos los presentes en la propiedad y se apoderaron de un botín que ronda los 40 millones de guaraníes en efectivo. La rápida llamada de auxilio al sistema 911 activó la alerta, que movilizó a agentes motorizados del Grupo Lince.

Grupo de personas en camino de tierra al anochecer, coordinando en medio de un entorno rural. Hombre viste camiseta gris.
Un grupo de asaltantes robó en una vivienda mientras se enfrentó a agentes del Grupo Lince.

Enfrentamiento a balazos y huida hacia el monte

El vehículo utilizado por la gavilla, un automóvil Toyota Vitz de color blanco con chapa argentina, fue localizado en marcha por una patrulla de linces.

Al percatarse del seguimiento policial y recibir las señales de pare, el conductor aceleró para intentar perderse por los caminos vecinales de enripiado. Durante el trayecto de unos dos kilómetros, los acompañantes no dudaron en abrir fuego directo contra los uniformados, generándose una balacera que, afortunadamente, no dejó heridos ni víctimas que lamentar.

Lea más: Villa Hayes: detienen a un hombre que “peló” una barbería y recuperan todo lo robado

Al verse acorralados por la patrulla y ante la imposibilidad de avanzar, los sospechosos terminaron abandonando el automóvil en una zona boscosa conocida como Cerro Boli, en la compañía Costa Guazú.

Máscara de payaso con cabello verde y sandalia negra en el suelo, junto a tierra y piedras. Sin personas visibles.
Una banda armada asaltó una vivienda en Asunción durante el pago de trabajadores, huyendo tras enfrentarse a la policía.

De inmediato, los ocupantes escaparon a pie internándose en la densa vegetación del lugar.

Disfraces y uniformes falsificados

El peritaje del automóvil incautado por parte del personal de Criminalística arrojó pistas para la investigación fiscal-policial. Dentro del habitáculo se encontraron prendas de vestir con la inscripción de la Policía Nacional e insignias falsificadas que imitaban los uniformes de la institución, además de una máscara.

Las actuaciones quedaron a cargo del agente fiscal de la Unidad N.º 3, César Pujol, junto con la asistente fiscal Fátima Ortiz y el jefe del Departamento de Investigaciones de Presidente Hayes, comisario Francisco Talavera.

Lea más: Video: matan de un disparo a joven en Villa Hayes durante festejos por la victoria de la Albirroja

Si bien los responsables del atraco continúan prófugos, las autoridades policiales confían en que las evidencias halladas dentro del rodado abandonado permitirán identificar a los integrantes de la gavilla y dar con su paradero en el transcurso de las próximas horas.

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