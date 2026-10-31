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Policiales
31 de octubre de 2026 - 01:26

Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio

Mujer con blusa de rayas sostiene un cuadro con foto de joven mientras otros manifestantes piden justicia en la protesta.
Familiares de Sara Prieto participan en una protesta en Nueva Asunción demandando justicia por su muerte.

Familiares y pobladores de Nueva Asunción protestaron para exigir justicia por Sara Prieto (19), presunta víctima de feminicidio. Según denuncian, el caso se quiere hacerse pasar como suicidio y fue liberado el principal sospechoso de haber perpetrado el homicidio. Asimismo, critican la protección política a la pareja de la víctima.

Por ABC Color
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Apenas un día después de haber enterrado los restos de Sara Elizabeth Prieto, sus familiares, amigos y vecinos se autoconvocaron para exigir que el presunto feminicidio de la joven no quede impune ni se archive bajo la carátula de suicidio.

La indignación popular estalló al confirmarse la liberación de Carlos Walter Mencía, la pareja de la víctima y principal sospechoso de haber perpetrado un feminicidio.

Lea más: Deisy Paola Giménez: solicitan reconstrucción de feminicidio en Lambaré

Sara fue hallada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con Mencía. Las revisiones preliminares del cuerpo revelaron severos hematomas y marcas de agresiones físicas que encendieron las alarmas de los investigadores.

Pese a las evidencias y al historial de maltratos relatado por la familia, la Justicia dispuso la libertad del sospechoso en tiempo récord, lo que provocó el repudio generalizado de la comunidad.

El desgarrador testimonio de los padres

Los padres de la joven, Guillermo Prieto y María Estigarribia, encabezaron la movilización quebrantados pero firmes en su reclamo.

La madre relató que horas antes del trágico desenlace, su hija le confesó el calvario que vivía en el noviazgo. Sara le mostró moretones en las piernas y le reveló que el sujeto la mantenía encerrada, la golpeaba y la ahorcaba.

Lea más: Plantean juzgados especializados contra feminicidios en Paraguay para evitar que la burocracia mate

“Me dijo que no podía venir a casa porque este muchacho nos tenía amenazados de muerte a su papá y a mí. Quedamos en ir a hacer la denuncia juntas al día siguiente, pero lastimosamente ya fue tarde”, lamentó la mujer.

Mujer joven con cabello oscuro sostiene cartel llamativo 'Necesitamos justicia' en protesta, rodeada de fotos y mensajes de denuncia.
Familiares y pobladores de Nueva Asunción se manifiestan pidiendo justicia por Sara Prieto, presunta víctima de feminicidio.

Por su parte, el padre de la víctima hizo un llamado desesperado a las autoridades judiciales para que la causa no termine en el oparei. Guillermo Prieto aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes en su poder, incluyendo capturas de pantalla, audios de WhatsApp y mensajes de texto cruzados donde constan las amenazas y los constantes episodios de violencia de género a los que era sometida la joven.

Repudio por tufo a padrincazgo político

La indignación de la familia y de los manifestantes se intensificó tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se observa a una autoridad municipal, el concejal Juan Gaona, posando sonriente y abrazado al sospechoso tras abandonar su lugar de detención.

Para los allegados de Sara, esta actitud representa una burla inaceptable hacia el luto de una familia y sugiere la existencia de influencias políticas destinadas a encubrir el crimen.

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Es una falta de respeto total. Un concejal que es representante del pueblo no puede estar festejando y sacándose fotos con un sospechoso de feminicidio mientras nosotros estamos enterrando a nuestra hija”, expresó el padre.

Los manifestantes exigieron a la Fiscalía General revisar la actuación del fiscal de la causa para evitar que este nuevo caso de violencia machista quede sumergido en la impunidad.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

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